農委會動植物防疫檢疫局今（2）日表示，為降低牛場疫病傳播風險，持續對牛隻重要疾病，例如牛流行熱及牛結核病等進行監測及輔導，以減輕農民損失，確保國內食用肉品及乳品安全。

防檢局指出，牛流行熱由吸血昆蟲（糠蚊）媒介傳播的病毒傳染病，因地球暖化影響，病媒蚊孳生已無明顯季節差異。此病非屬人畜共通傳染病，不會感染人，也不屬世界動物衛生組織（OIE）應通報疾病。感染牛隻在迅速及正確照護下，死亡率極低，但環境不良、未即時照護或照護不佳，死亡率可能會提升。

防檢局說，迄7月底計有7場牛場確診牛流行熱，經所在地動物防疫機關即時輔導照護，該等牛場牛隻已恢復健康。因此防檢局提醒養牛業者，仔牛完成2劑基礎免疫注射後，逢3月或8月需再補強注射1劑疫苗，以增強其抗體力價。

牛結核病部分，防檢局指出，這是一種古老且於世界各地常見的人畜共通傳染病，我國為降低牛隻牛結核病傳播風險，並為國人健康把關，由各直轄市、縣（市）政府依其公告《草食動物牛結核病防治措施》規定，執行乳牛牛結核病檢驗及防治等工作。7月底為止，共檢出58頭牛型結核病陽性乳牛，相較107年全年151頭及106年全年152頭陽性，已大幅減少。

陽性場牛隻除立即執行移動管制，並已完成陽性牛隻人道處置及銷燬，相關陽性場依規定，須每3個月執行全場牛隻牛結核病檢測，連續3次檢測結果皆為陰性，始得解除管制，並恢復為每年檢測1次，以防堵牛結核病傳播。

防檢局說明，目前國際通用之牛乳殺菌方式為低溫長時間法（LTLT）、高溫短時間法(HTST)及超高溫法(UHT)，其殺菌條件均以能殺滅結核菌為標準，市售鮮乳安全無虞。

(中時 )