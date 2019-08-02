富邦悍將牛棚新秀表現亮眼，不僅陳仕朋、游霆崴站穩先發輪值並繳出亮眼成績，後援投手王尉永、范玉禹、楊彬等人表現同樣不俗，其中大學長陳鴻文常常扮演堅強後盾，給予新秀們上場的信心，尤其初登板後至今4場後援無失分的表弟王尉永，也稱呼陳鴻文是「心靈導師」。

陳鴻文謙虛表示自己不算是在帶領學弟，因為球場沒有在分年紀，學弟們真的是表現好、有實力才能上一軍，「他們上場的表現有讓你覺得在怕嗎？如果害怕就無法在一軍生存。我們只有四隊所以對戰頻率很高，所以都會彼此分享意見並討論，學弟們也會提出自己的想法，大家互相成長。」

今年有不少潛力新秀成為悍將的主力投手，陳仕朋站穩先發，游霆崴與王尉永都是在今年首次站上一軍，每當年輕學弟們要上場，陳鴻文總會在場邊大聲鼓勵，「一軍是大家夢寐以求的地方，他們上場時我都會說這是機會，好好發揮實力就好，也不會給他們太大壓力，我會在背後給他們鼓勵，讓他們知道有強大的後盾，這樣他們就不會太緊繃。」

陳鴻文在投手群擔任給學弟支持力量的「暖男」，學弟們也感受深刻，陳鴻文的表弟王尉永同樣是今年竄起的新星，首次一軍登板就對戰火力強大的Lamigo桃猿，主投2局飆出4次三振，至今出賽4場都沒有失分，「他(陳鴻文)算是心靈導師，都告訴我們上場就盡全力。他對於打者的掌握和想法都很成熟，也會分享他的經驗給我們，讓我們上場能全力以赴。」

(中時電子報)