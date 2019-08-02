台北市長柯文哲熱愛透過網路直播或拍影片創造政治聲量，沒想到竟將腦筋動到公祭上！北市府基於「讓不在場的親友也能道別」，推出「網路公祭」政策，改善殯儀館WIFI環境外，只要願意在公祭開直播，8月起可享禮廳費用減免甚至免費。

不過，由於這項政策過於衝擊傳統禮俗，過去2個月，以第二殯儀館每月約1000場公祭來算，2個月2000場，有意願直播的喪家，加上殯葬處辦理的「無名屍」公祭，也僅10場開直播。民眾反應不佳、藍綠議員也質疑恐有隱私疑慮，就連市府官員都私下抱怨，「很創新，也許50年後做得到」，但現階段很難有成效。

「網路公祭」政策由柯文哲親自發想，去年就針對無名屍聯合祭奠典禮，以及有意願的喪家，在公祭時開直播，為了推動政策，今年殯葬處進一步在殯儀館建置免費的高速WIFI，並提供民眾免費借用直播腳架，且自8月起，凡願意辦理「網路公祭」者，可享禮廳（或真愛室）使用費減半收費或免費。

殯葬處副處長王文秀說明，殯葬處網頁上有「網路公祭」的直播專區，若家屬願意參與計畫，網站上就可看到該場公祭的畫面，直播完就不能再重複看。但她坦言，因為與傳統習俗有衝突，且家屬顧慮隱私問題，推動不易。

一名市府官員私下抱怨，台灣人民對喪事不喜歡張揚，即便國外有「網路公祭」，但在台灣「也許50年後可以，現在絕對推不起來！」聽到市長要做這個政策滿傻眼的；也有市民邱小姐直斥，無名屍未必想被直播，反對市府擅作主張辦直播，對往生者相當不尊重。

民進黨議員許淑華痛批，告別式是親友對往生者的追思與敬意，親自去送別最後一程的心意，不是用一個工具性的處理即可取代，與其推廣大眾接受度不高、100％失敗的「網路公祭」，柯文哲不如推動環保葬，或把市政資源拿去處理更多重大建設。她也認為，殯葬處人員應該基於專業判斷，勇於告訴市長一個政策可不可行，而非市長說什麼就做什麼。

國民黨議員陳炳甫則說，台灣民眾對生死議題不像國外看得比較淡，雖然這是一個機會，讓未能趕到現場的人也能參加公祭，但若像現在，不需帳號密碼、連路人甲都可以看到公祭直播，隱私上的確較有顧慮。

(中時 )