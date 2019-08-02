大熱天吃西瓜真暢快，懷孕的婦人吃一點也有利尿去腫降血壓的作用，不過有名懷孕的婦人才吃兩塊胃就翻騰，腹中胎兒也出現異常的胎動，不但腹瀉還嘔吐了十幾次。

一名28歲懷孕35周的準媽媽買了西瓜，因為當天沒吃完，就用保鮮膜包著放進冰箱。第二天中午，她把西瓜拿出來又吃了兩塊。結果胃裡開始翻騰，吐了一次。她趕緊上床躺著休息，但是她的越來越不舒服，到了晚上10點，她腹瀉加上嘔吐了十幾次，已經虛脫，腹中胎兒胎動也很異常。家人趕緊將她送到醫院，被醫生確診為急性腸胃炎。所幸經過治療，她的腹瀉和嘔吐止住了，胎動也恢復了正常。

醫師說：「胃腸道疾病大多是吃了隔夜的西瓜，夏季細菌繁殖旺盛，損傷了胃腸粘膜，懷孕媽媽胃腸功能比正常人要差，吃了以後相當於腸道被感染了。」

今年六月以來，科內每晚都要接診10多名消化道急症的準媽媽，相比普通患者，她們的發病概率不僅更大，而且後果更嚴重。

醫師警告說，腸胃受到感染的早孕婦女容易因此流產，中晚孕則容易早產，感染重的甚至會引起感染性休克，膿毒血症等一些重症。

對此，醫生建議孕婦、老人、孩子等體質較弱的人群儘量吃新鮮的食物，在外放置的食物不要超過4小時，隔夜了就不要吃。一旦出現腹痛腹瀉等胃腸疾病的症狀，及時就醫，同時飲食要更加清淡。

(中時電子報)