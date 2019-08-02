每對情侶都在相處過程中努力培養默契，要是還能培養出心電感應那就太完美了！CELINE在情人節放送「紅唇大眼」印花系列，藝術總監Hedi Slimane翻玩紐約布魯克林藝術家Anneli Sanaye Henriksson最具標誌性的「TELEPATHIC LOVE」印花，滿滿的紅唇裡閃爍著無數靈動的眼睛，乍看有點詭譎，看久了卻很俏皮浪漫，象徵著充滿「心電感應」的愛戀。系列印花推出洋裝、T恤、後背包、手拿包、皮夾、手機殼、球鞋等商品，替浪漫羅曼史增添一些奇思異想。

CELINE TELEPATHIC LOVE印花荷葉領短款連身裙，10萬5000元。（CELINE提供）

CELINE TELEPATHIC LOVE印花平織布T恤，1萬7500元。（CELINE提供）

CELINE TELEPATHIC LOVE印花黑色襯衫，3萬1500元。（CELINE提供）

Hedi Slimane向來致力於發掘深具潛力的藝術家，自上任每季皆涵蓋許多不同面向的藝術合作計畫，此次與紐約布魯克林的藝術家Anneli Sanaye Henriksson聯乘合作，Anneli Sanaye Henriksson在芝加哥及紐約生活與工作，透過書籍、畫作、雕塑及織品，挑戰存於物品、行動及地點空間中的感知界線，曾在世界各地展出自己的同人誌、書籍及織品，亦曾在芝加哥的自由藝術空間籌辦藝術及音樂展，同時還身兼FAUX MARXIST藝術龐克樂隊的吉他手。

CELINE TELEPATHIC LOVE紅色印花後背包，3萬8500元。（CELINE提供）

CELINE TELEPATHIC LOVE印花羊皮IPHONE手機殼，1萬2000元。（CELINE提供）

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