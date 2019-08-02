加拿大服飾品牌Roots歡慶經典Salt & Pepper椒鹽灰系列上市40周年，將台北101店櫃打造成Roots Salt & Pepper台灣概念店，並於全台Roots指定專櫃推出「Make it Your Own」布貼巡迴活動，布貼燙印服務讓消費者打造獨一無二的專屬時尚。

Salt Pepper經典吧檯，吧檯上方垂掛Roots特色獨木舟吊燈。（Roots提供）

Roots鐵粉郭彥均2日偕同老婆、女兒圓圓一起出席Roots Salt & Pepper台灣概念店開幕活動，提到即將到來的情人節和父親節，郭彥均笑說：「十年前就送過老婆Roots衣服當作情人節禮物，今年情人節和父親節剛好相差一天，想要有開心的父親節，就要好好準備情人節禮物！」由於現場可以燙印屬於自己的服裝，郭彥均特別燙印「A&W」的服裝，A代表自己的英文名字Antony，W代表老婆Winnie，還挑選了女兒喜歡的蜜蜂做裝飾。

左：經典棒球外套1580元，S&P圓領上衣2780元，西岸毛圈布棉質長褲2780元。右：經典大學款皮夾克1萬2800元，S&P高領毛圈布洋裝3080元，蘿娜側背包3080元。（Roots提供）

郭彥甫因準備參展而不克出席開幕活動，百忙之中特別為Roots創作「10年的品牌老友」之畫。談及此次創作理念，郭彥甫說：「我用行李箱來闡述人性，在這個時刻人的狀態有開心、忐忑、釋然、激動、期待、想像、壓力等不同的狀態，以及不同職業、年齡、經驗將會發生不同的面貌及世俗中無奈的階級層面。」

左：S&P刷毛夾克4980元，S&P長棉褲2580元。登山後背包1萬2800元。右：S&P短版毛圈布連帽上衣2580元，S&P毛圈布寬版棉褲2580元。（Roots提供）

繼今年5月芝加哥概念店開幕後，Roots進一步選擇全球第二大市場：台灣，將台北101櫃位打造成「Salt & Pepper 概念店」，店內設置Salt & Pepper經典吧檯，吧檯上方垂掛Roots獨木舟吊燈，吧檯邊更設置專屬沙發休憩區，展現舒適自在的生活風格。

S&P連帽外套3380元，斯普林代爾手繪短袖T恤1480元，S&P棉質短褲2180元。（Roots提供）

「Salt & Pepper」椒鹽灰系列(S&P)誕生於1979年，因黑白雙色混紡紗線呈現椒鹽灰(Salt & Pepper)的色彩效果而命名；獨有的「雙色撚紗織法」技術與精細紡織工藝，將棉質服飾改良得更加柔軟與親膚，深獲消費者喜愛。除了經典LOGO連帽外套、連帽上衣外，此次還結合時下流行的剪裁元素，包括平口洋裝、吊帶褲、落地寬褲棒球外套等新穎款式。台灣為慶祝40周年，特別推出「Make it Your Own」時尚布貼全台巡迴活動，即日起至9月26日，消費者凡購買Salt &Pepper系列任一指定款式，即可免費體驗主題布貼或字母布貼，於現場進行熱轉印。

S&P基本款庫柏海狸短袖T恤1480元，立體貼布毛圈布短裙1880元，1973棒球帽1280元。（Roots提供）

Roots也與伊甸基金會合作舉辦「舊衣回收公益活動」，自即日起至9月1日，消費者至全台專櫃(Outlet,Café除外)每捐贈一件Roots舊衣，即可享有Roots新品單件9折優惠。另外2日至15日期間，每日前100名於Roots 101 S&P展示區(TWG圓環另一側)下載Roots App，並註冊成為Roots好友者；即可獲得101專屬帆布袋一只及101限定地標布貼一枚(布貼款式二擇一)，並現場體驗布貼熱轉印活動，每日限量發送100個。

「Make it Your Own」時尚布貼巡迴活動。（Roots提供）

「Make it Your Own」時尚布貼全台巡迴活動時程。（Roots提供）

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