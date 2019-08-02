名模王思偉佩戴梵克雅寶Alhambra珠寶，笑說是她買得起的珠寶，特別有FU。（Chris Tzou提供）

梵克雅寶即起至8月底在台北101的4樓打造一座「Alhambra幸運花園」。（Chris Tzou提供）

摩納哥王妃葛麗絲凱莉佩戴克雅寶Alhambra項鍊。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶Alhambra珠寶實用百搭、售價可親，又具有幸運的象徵，深受年輕世代的喜愛。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶Alhambra腕表，黃K金、縞瑪瑙、珍珠母貝，約46萬7000元。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶Lucky Alhambra蝴蝶耳環，黃K金、虎眼石，約20萬5000元。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶Magic Alhambra項鍊，6枚墜飾，黃K金、虎眼石、紅玉髓，32萬2000元。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶Sweet Alhambra心形吊墜，玫瑰金、紅玉髓，4萬9000元。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶Vintage Alhambra孔雀石戒指，11萬7000元。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶（Van Cleef ＆ Arpels）的經典Alhambra系列珠寶，以象徵幸運的四葉幸運草圖騰著稱，向來是品牌最受歡迎、辨識度最高的珠寶。梵克雅寶即起至8月底在台北101四樓都會廣場打造Alhambra幸運花園，現場有盪鞦韆、噴水池和庭園造型，是目前全球規模最大的梵雅雅寶Alhambra主題花園。

昨日梵克雅寶邀請名模王思偉走秀展演新品，渾身上下佩戴要價近7百萬元的Alhambra珠寶套組，風格簡約又不減奢華時尚。她笑說，以往總覺得精品珠寶高不可攀，很有距離感，但這回置身在幸運草花園中，佩戴款式百搭、經典又有文青感的Alhambra珠寶，入門款從4萬多起跳，是她買得起的珠寶，感覺更加親切，不僅自己心動，還推薦好友一起來買。

梵克雅寶的Alhambra珠寶誕生於1968年，當時正值二次大戰後充滿希望與浪漫甜美的年代，珠寶不再是貴族的專利品，新興的中階階級和新富階級也開始佩戴日常佩戴的珠寶，當時的摩納哥王妃葛麗絲凱莉、法國女歌手Francoise Hardy皆佩戴Alhambra項鍊出席公開場合，掀起佩戴日常珠寶的流行風潮。

梵克雅寶家族之所以選擇四葉草作為珠寶創作靈感，背後有個感人的故事，當時世家的接班人Jacques Arpels經常在自宅的花園收集幸運草，並將幸運草和美國詩篇《Dont Quit》放在一起送給員工和親友，藉此鼓勵周遭的人要先懷抱希望，才能擁有幸運，也因此幸運草在梵克雅寶有著不凡的象徵意義。

這回梵克雅寶來台打造的「Alhambra幸運花園」，將展出2019年全新Alhambra珠寶，品牌以創新材質豐富這個系列，包括優雅的珍珠母貝、沉穩的縞瑪瑙、璀璨奪目的鑽石，甚至是蛇紋木等，消費者可依自己的需求選擇適合自己的幸運石或幸運色，現場還播映藝術家雙人搭擋Burcu ＆ Geoffrey為Alhambra特別創作的《Journey of luck》影片插畫，以及周一至周五每日兩場專人導覽。

(中時 )