台中海線2所高中2日下午陸續傳出學生集體腹瀉，一度引發家長緊張。台中市食品藥物安全處證實下午2時左右接獲清水高中、大甲高中通報，計84名學生出現腹瀉症狀，都是食用同家食品廠供應的餐食。食安處立即要求業者暫停供應，並派員至工廠及校園採集檢體化驗。

清水高中、大甲高中正進行暑期輔導，午餐餐盒由吉米餐盒食品工廠供應，1日中午各有700人及213人食用。校方接獲多名學生回報，當天深夜至隔日凌晨間，出現腹瀉不適症狀，其中清水高中有49人、大甲高中有35人。

清水高中祕書高榮利表示，目前共有49名學生回報腹瀉，截至2日下午5點為止人數未再增多，經電話聯繫今日未到校學生，均並無身體不適情形，是因其他因素請假。至於大甲高中校長蕭建華未接電話，學生不適人數也沒有傳出擴大情形。

食安處初步瞭解，2校發生身體不適學生於8月1日中午均食用吉米餐盒食品工廠供應之餐食，學生陸續於凌晨出現腹瀉症狀。食安處於接獲校方通報後立即派員至供膳工廠及校方進行調查，並採集食餘、環境、人體及環境檢體，以釐清造成學生身體不適的原因。

(中時 )