台北柯文哲為何突然要組黨？名嘴邱明玉表示，柯幕僚對此回應說，是為了某種選舉的考量。她認為，柯P組黨的主要目的是要拱郭台銘選總統，郭不選才輪到柯出馬。

邱明玉指出，民進黨台北市議員梁文傑一年前曾直言，柯P就是要組黨，要組「台灣民眾黨」，柯當時被問到此事時大笑3聲，說這是開玩笑嗎？未料一年後柯卻組黨了，邱明玉爆料說，她跑去問柯幕僚，為什麼一年前明明說沒有要組黨，為什麼一年後又反覆了。柯幕僚回說，一年前確實沒有想要組黨，組黨是上個月才討論，是為了某種選舉的考量，所以組黨是這個月的事情。

到底柯文哲有沒要選總統？邱明玉分析指出，柯P下禮拜宣布是否參選不太可能，現在柯組黨的目的，主要是拱郭台銘參選總統，柯圖的是2024，因為他的北市長任期只到2022，卸任後會有兩年的空窗期，他要挑戰的是2024總統大位，這兩年的空窗期若什麼都沒有，就只是一個政治素人而已。所以柯是為2024年布局 既可以對國事提出批判，也可以在兩年之內趴趴走，所以柯8月6日在組黨大會宣布選總統的機率非常低，當天宣布郭選總統的機率也比較低。

邱明玉強調，郭柯並沒有誰當正、誰當副的問題，柯P的目的主要是拱郭選總統，郭不選才輪到柯出馬，他們不可能正副搭配。而柯P不選總統還有一個很大的罩門，就是他不想當落跑市長。

邱明玉在政論節目《54新觀點》指出，因郭台銘才回來，僅柯郭陣營發言人通過電話，柯郭都還沒談的狀況下，郭不可能在8月6日宣布選總統，郭會先跟國民黨談過後，才會跟柯P見面，郭這幾天要解決這麼多問題，需要一點時間。

(中時電子報)