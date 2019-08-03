F-35I「全能王」

土耳其堅持買俄羅斯S-400防空系統，被美國踢出F-35戰機專案外，如今傳出在幕後積極運作，以確保華府不賣「閃電II」戰機給安卡拉的，就是以色列。

據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，以色列為了確保在相關區域的空中優勢，近幾個月來不斷遊說華府，把安卡拉剔除在F-35專案外。華府擔心，俄製S-400防空系統會搜集有關F-35的情資，危及這款隱形戰機的安全。同樣的，以色列官員也憂心，F-35戰機的先進戰力細節會外洩。

儘管土耳其已同意花費14億美元（440億台幣），訂購超過100架F-35戰機，但白宮俄製S-400和美國F-35不能共存為由，還是拒絕出售這款先進戰機。F-35除了以隱形和進攻性能著稱外，也能透過資訊分享網路，和其他軍機互通有無。

以色列已同意採購至少50架F-35戰機，至今洛克希德馬丁（Lockheed Martin）已交付16架，剩下的戰機將陸續以一次2－3架的方式，在2024年交付完畢。它是繼美國之後，第二個採購F-35戰機的國家，也是極少數獲准按照自身特有需求，改裝這款戰機，打造專屬F-35I「全能王」（Adir）的國家。

(中時電子報)