先前無預警被火箭交易到雷霆的「CP3」保羅，看來可以繼續保持這個封號下去，因為保羅確定將在雷霆續穿3號球衣，迫使原本穿3號的諾爾更改背號，代表保羅恐怕暫時沒法離開雷霆，畢竟他的身上還背著3年1.2億美元「毒藥」合約！

原本剛被換到雷霆之際，保羅與他的經紀團隊就已相當積極尋求再被交易出去的可能性，畢竟保羅想要待在具有競爭力的球隊，少了保羅喬治與韋斯布魯克的雷霆，幾乎提前宣告下季重建，保羅當然不想留下，可惜如今看來他也走不了。

保羅生涯過去14個球季待過黃蜂、快艇、火箭等隊，一直都是穿著3號球衣，也讓他的封號「CP3」持續保留，如今來到雷霆也不例外，他只在參加美國男籃時，改穿13號球衣，因為根據國際籃總(FIBA)規定球衣號碼只有4到15號。

雷霆公布今年季前熱身賽程，分別是10月9日遭遇獨行俠、10月11日碰上紐西蘭破壞者、10月15日對上獨行俠、10月17日遭遇灰熊；雷霆同時宣布釋出派特森，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，派特森將會加盟快艇。

(中時電子報)