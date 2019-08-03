台北市長柯文哲宣布8月6日成立「台灣民眾黨」，除前進立法院拚立委席位外，極可能投入總統大選。有人形容柯P組黨如同向政壇拋出政治原子彈，使2020年大選情勢更加混亂。對此，北市議員王鴻薇持不同意見，指柯P組黨的最大效益，說穿了是做政治能量保溫瓶。

王鴻薇在臉書表示，當前民調顯示，三角督，四角督，柯P都選不上，2020沒指望當陪榜，未來何去何從，唯有組黨一途。柯P自己也承認，組黨就在前進國會席次。做黨主席，才有在台北市缷任之後繼續在政壇有一席之地，才能以國會席次從現在開始一路布局總統到2024大選。

王鴻薇分析，目前時力和親民黨各有2、3席不分區立委，就可拿到四、五千萬補助款，柯P政治能量超過兩黨，明年立委選舉一過，柯P就算當不成總統，也手握近億元補助款，糧草不缺，再戰2024。

但，對外界指「柯P在製造政治原子彈」，王鴻薇不以為然，她直言：「其實柯P是在製造自己的政治保溫瓶。」網友附議表示：「保溫瓶總有一天會冷掉，這是趨勢向下的開始。古有明鑑：親民黨。」

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(中時電子報)