新聞片段約在影片47:30處 (影音取自YouTube/新聞深喉嚨)

國民黨總統初選結束後，落敗的郭台銘隨即搭機出國散心，拒絕一切聯絡，就連韓國瑜打了許多通電話，也都轉為語音信箱，聯絡不上本人，也讓外界認為韓郭兩人心結難解，對此王世堅表示，郭台銘跟韓國瑜這個不叫心結，而是郭台銘的心魔，讓現場來賓當場笑翻。

國民黨初選結束後，黨內整合成為第一要務，然而現在卻傳出本土派大老王金平堅持參選到底，郭台銘與柯文哲將聯手的消息也不斷流出，看似郭台銘似乎已經打定不再理會韓國瑜。

對此，王世堅在《新聞深喉嚨》中表示，他覺得郭台銘對韓國瑜的態度，不叫心結，而是「心魔」，讓現場為之一笑。王世堅進一步指出，郭台銘從一開始兄弟相稱，之後背後開槍，再到全面卡韓；初選落敗後現在負隅頑抗，歹戲拖棚。

王世堅補充表示，他相信國民黨應該動員許多人說服郭台銘，因此郭台銘依舊處在天人交戰情境，否則早就跑去柯文哲幫他鋪路的「台灣民眾黨」，畢竟柯文哲連名稱都幫郭台銘留了個彩蛋。

(中時電子報)