「浩角翔起」阿翔、謝忻早前爆出擁吻不倫戀，後來兩人一同被經紀公司停工謝罪，現在更傳出阿翔、謝忻將在8月合體同台做公益，復出有望，而自詡為「神明代言人」的沈嶸，更以通靈發現阿翔、老婆Grace與謝忻在事件後的最新想法，驚覺原來Grace對謝忻仍充滿恨意！

沈嶸通靈阿翔與老婆Grace自從偷吃事件曝光感情重創後，已經從「糾纏緣」修復到「危機緣」，但是尚未回復到原本的「先天正緣」，因為Grace並沒有全然原諒阿翔，但是內心想要支持阿翔的事業也不想要離婚。

阿翔重新回到老婆身邊，積極修補感情。(取自Grace臉書)

正如同Grace臉書上所說的，會稱職的扮演好為阿翔「撐傘」的好老婆角色不會漏氣，但是在感情上已經無法再全然信任阿翔，內心產生為難及糾結感始終無法褪去。Grace內心目前仍對謝忻充滿恨意，認為謝忻表面裝成是阿翔的好哥們，背後偷親她的老公，覺得謝忻這樣人前人後不一樣的雙面人「很假很可怕」。

沈嶸又說，阿翔希望可以重回演藝圈發展，一旦回歸必定會加倍努力，但是內心知道身負出軌罵名，短時間觀眾不會接納他，對自己也失去信心，內心有種大勢已去的「痛苦感」，因為目前的事業規畫也無法轉行做別的，所以只能硬著頭皮往前進，端視未來觀眾對阿翔的接受度。

沈嶸也透露謝忻內心想法，想要重回演藝圈，雖然跌倒但是有自信可以重新站起來，還認為以自己表演的努力程度，在演藝圈中養活自己不成問題。所以謝忻不會期待觀眾全然接納她，只要能夠繼續吃這口飯，不會影響生計就好。

(中時電子報)