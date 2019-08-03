新聞片段約在影片53分處 (影音取自YouTube/新聞深喉嚨)

民進黨台北市議員王世堅與韓冰會面後，就改口大讚韓國瑜，更曾經以「倚天一出，誰與爭鋒」力挺韓國瑜參選2020，一度被戲稱「真韓粉」，不過如今他在節目上評論韓國瑜時，似乎是發現自己講過頭，下秒急著改口「我是好言相勸」，讓現場忍笑不住，但主持人王又正也展現風度，表示王世堅說的沒錯，讓他繼續說下去。

王世堅在《新聞深喉嚨》上，先是幫韓國瑜講話，表示國民黨的菁英、權貴有財神撐腰，把韓國瑜當草包、韓粉當魯蛇，所以韓國瑜整合國民黨困難重重。

但王世堅話鋒一轉，質疑韓國瑜，他說全台這麼多人才、資源，難道韓國瑜為何都無法好好張羅，他表示，韓國瑜輸也要有輸的樣子，應該多提出政策願景，發表國政看法、展現市政的能力，但還沒看到韓團隊展現這些能力，卻專攻民進黨。

王世堅越講越激動，但下一秒似乎發現自己講太過頭，趕緊收口表示「我是好言相勸」，讓現場哈哈大笑，不過王又正展現風度，表示「世堅議員其實講得沒錯」，示意王世堅繼續發表自己意見，王世堅則解釋「我是來上節目，我當然提出我的看法，我個人覺得我是滿公道的，講出我的肺腑之言」，接著又轉頭猛批宿敵柯文哲「一騙再騙，黔驢技窮」，讓現場笑聲不斷。

(中時電子報)