韓星朴敏英日前為拍攝雜誌封面，連續工作6、7個小時不喊累也不休息，她同時大談私底下興趣和價值觀，笑言雖在片場是個完美主義者，枝微末節都不放過，但一休假就過著大相逕庭的生活，「日常的朴敏英是個連生活例行公式都沒有、而且很放鬆懶散的Leon（朴敏英愛犬）媽媽，基本上就是吃得好、睡得好、好好的休息這樣度過。」

因為明星光環，經常感受到來自各界的關注目光，朴敏英已有一套自我調適方法，「其實我已經習慣隱藏自己的情緒，面對情緒或是不開心的狀況，首先會深呼吸後忍下來，如果這方式失敗的話，那我的表情就會露餡了。」一旦發現自己生氣到無法壓抑，她會直接變得安靜，「會進到我自己的空間裡，獨自一人想很多。」

朴敏英若有自由時間，最熱衷旅行和吃東西，「吃是一種力量，就像開車要加油，需要注入燃料，對我而言，就是花在吃東西上，因為要努力吃東西，才能獲得動能，因此會努力注入燃料。」吃了不發胖的秘訣是因她同時沉浸在運動的樂趣中，「即使是到了海外旅遊也一定要去健身房，做有氧運動或是伸展。」

(中時 )