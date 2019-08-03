JR紀言愷日前剛迎來「前世情人」出生，今精神奕奕和好搭檔「阿喜」林育品出席2019 FW Lee 130週年發表會擔任活動大使，首度透露女兒小名，他表示因為女兒是夏天出生，小名取為「晴晴」，希望孩子個性如名字一樣陽光，而他17歲出道後也因偶像劇《紫禁之巔》男主角「晴天」爆紅，格外喜愛「晴」字！

從小寶寶出生後就沒睡好覺，JR笑言自己是典型天蠍座老爸，對每件事情都事必躬親，細節也在意到不行，為挑選奶瓶、推車，採購前還特地向朋友要「懶人包」，不過他也強調雖忙碌但感到十分值得。

今年5月和車模女神Lucy結婚，又晉升新手爸爸，JR表示今年亦是他歷經人生中重大轉折點的一年，有了新身分，無論是工作或是走入家庭，心中總是要擁抱熱忱，就算遇到再多低潮，也要勇敢追夢並逐步實現！是否想再生一個呢？他體貼表示，老婆此次熬過10多個小時陣痛才生，怕已留下陰影，所以一切「順其自然」。

JR雖然為照顧妻女沒睡飽，但出席活動時依然活力滿滿。（Lee 提供）

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