台北文華東方酒店Bencotto義大利餐廳7月蟬聯第二年獲全球發行量最大的葡萄酒專業刊物《葡萄酒觀察家》（Wine Spectator）雜誌頒發「餐廳酒單大獎」的2支酒杯「最佳傑出表現獎」，義籍主廚雅克柏．弗西（Iacopo Frassi）順勢設計全新4道式晚間套餐，每位2280元+10%起，加價1980元+10%便可盡享4款侍酒師推薦精選葡萄酒，體驗2支酒杯獎牌的魅力。

獎項的評選標準嚴格，包含專業侍酒服務品質、葡萄酒供應的產區廣度和年份的深度 、價格多樣性、酒單與菜單搭配的和諧性、儲存條件與數量等，想獲得最高級別「榮譽大獎」，酒單上至少要包括1000款以上有特色的頂級葡萄酒；目前Bencotto酒單匯集世界各地上百個產區，共有535款葡萄酒，葡萄酒庫存數量超過4000瓶。

該獎共分為3個等級，由高至低為3支酒杯的「榮譽大獎」、2支酒杯的「最佳傑出表現獎」、1支酒杯的「傑出表現獎」，今年台灣獲獎的11間餐廳中未有業者達到3支酒杯，有5間2支酒杯獎牌，6間則是1支酒杯獎牌。今年全球入選餐廳共3791家，包含傑出表現獎2447家、最佳傑出表現獎1244家、以及榮譽大獎100家。

【飲酒過量，有礙健康】

(中時 )