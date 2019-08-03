新北市第十二選區向來藍大於綠，上屆立委選舉，時代力量戰神黃國昌挾太陽花學運勢力一舉打敗藍營李慶華，但黃歷經罷免案元氣大傷，加上大、小綠路線之爭，黃態度曖昧不明，藍營提名的李永萍能否把握時間加強組織地面戰，並整合地方勢力，將是她想收復藍營失土的最大關鍵。

第12選區（汐止、金山、萬里、貢寮、平溪、雙溪及瑞芳）又稱七星區，約有25萬選舉人口，上屆（2016）該選區黃國昌在民進黨新北市前議員沈發惠「禮讓」下，大小綠合作，由黃國昌以8萬508票力壓當時的藍營現任立委李慶華的6萬8318票。

然而黃國昌上任後，主打立院戰場大炮性格問政犀利，但不少地方選民對他無感，2017年安定力量對黃國昌推動罷免案，同意票雖未達門檻6萬3888票，但同意票4萬8693票大幅領先不同意的2萬1748票，讓黃國昌連任之路亮紅燈。

雖綠營熱門人選沈發惠已宣布不競逐該區立委，看似大、小綠合作機會大增，但綠營至今仍在猶豫人選，且路線之爭在時代力量黨內發酵，合作派與不願意太早表態的保守派正在拉鋸，又黃國昌爆料的私菸案衝擊蔡英文總統選情，讓這席立委岌岌可危。

大小綠「喬不定」，反觀藍營的李永萍在黨內初選時就積極運作，靠著三張牌「經驗牌」、「文創牌」與「交通牌」從初選中拔得頭籌，加上她過去曾任二屆立委、台北市副市長及文化局長，訴求要用文化觀光及地方創生來振興七星區的經濟，並提出多項改善汐止交通的方案及措施，得到不少選民信任。

不過李永萍過去與七星區淵源不深，是她的隱憂，能否把握大小綠內鬥的機會，加緊腳步鞏固地面組織戰，並整合親藍的安定力量孫繼正，是她想收復藍營失土的關鍵。

(中時 )