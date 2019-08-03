總統府人員涉嫌利用總統出訪勤務走私華航免稅菸品案，雲林菜農林佳新指出，現在基層流傳一句話，權貴買菸65元無上限，基層買菸1百多元，還要看有沒有帶現金，且不能賒帳。所以現在流行「國安牌香菸」。

林佳新表示，2017年6月菸捐新制上路，漲30多元，結果權貴竟然用這套，這根本就是走私！人家是無上限，一刷600多萬，卻要課我們的稅，基層人民看在心裡是怎麼想？

林佳新痛批，一個29歲的少校，29歲的孩子，有辦法控制？華膳為何不出來澄清？後面的人要不要查？

林佳新分析，到這周發展，終於要做止血點，「你敢搞我，我如果不搞你，要如何證明我是民進黨老大？」所以小綠被殺，有人退黨，而柯文哲組黨是誰爆料？這就是要把私菸案在這周打住。

林佳新在東森電視台《關鍵時刻》節目中強調，私菸案如果這樣結束，南部鄉親一定一肚子火！私菸案一定要動搖國本，偵辦到底！

(中時電子報)