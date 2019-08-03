鬼月剛開始，姚采穎就傳衰事，她最近在家忙畫畫、口試論文報告，日前在廚房邊洗碗邊做飯，沒發現地上有水，不小心滑了一大跤，右腳底被打破的瓷碗劃傷，當場血流如注，令人怵目驚心，朋友緊急將她送往醫院急診，因傷口深，縫了10針。

右腳底被瓷碗劃傷。

她現在只能穿涼鞋和脫鞋，每天顛著腳走路變「掰咖」，原以為3天就能拆線，醫生說要至少1周，朋友替她擔憂本月中無法出席甘肅畫展活動，她卻因口試報告完成第一階段，把腳傷擺一邊，開心說：「終於可以好好睡一覺，我也要趕快養傷，才能如期到甘肅參與畫展。」她1個月內完成12幅水墨畫，此次將與司馬三三、鄧美芳等人前往甘肅以畫會友。

姚采穎邊養傷，邊趕著台藝大戲劇系碩士的口試報告，希望明年底之前能順利交出畢業論文。她同時也在崇右及海洋科大兼任老師及升任助理教授，即使授課、上課、畫畫忙得不可開交也不忘情演戲，先前在電視劇《月下─為愛墜落的祂》客串演出溫昇豪前女友。

姚采穎對6歲的狗女兒「小菲菲」非常疼愛。

37歲的姚采穎，感情世界向來低調，先前她與一位留美音樂系教授約會被拍，她說新聞曝光後，對方被嚇壞，是否因此見光死？她笑回：「還沒開始怎麼死。」定義對方為「朋友」，彼此也仍有聯絡，「若有好消息，我一定會跟志玲姊姊一樣和大家分享」。

她現在和教育界有著「美麗的距離」，身邊有很多可以一起吃飯、看電影的朋友，隨著年紀增長，對婚姻是否心急？她淡定說：「女人到這年紀總是會想『我是不是該結婚、是不是該生小孩』，我認為如果沒遇到能相處的人就不要勉強自己；更重要的是，無法接受我的狗女兒小菲菲，我一定不會接受對方，小菲菲好萌，每天早上用望穿秋水的眼神看著我，我的心都融化了，有哪個男人會用這種眼神愛我？」

(中時 )