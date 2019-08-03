2016年總統大選，民進黨蔡英文以689萬票勝選，但她接連執政不利，再加上私菸案爆發後，那如今689萬選票都跑去哪了？前太陽花成員妖西解讀說，除了英粉，已分成幾股跑掉，轉變成一半以上的柯粉、少部分韓粉、一部分郭粉、部分獨派與台派，因此蔡英文2020很難贏。

妖西在臉書分析說，2016年蔡英文的689萬支持者，到了現在變成好幾股力量：支持英的：英粉（含民進黨粉、部分獨派與台派）。不支持英的：一半以上的柯粉、少部分韓粉、一部分郭粉、部分獨派與台派。

妖西指出，這清楚告訴我們為什麼蔡英文很難贏，因為英粉沒有變多，只有變少，而且少很多，以致她很難贏。

網友回應說：「會支持韓、郭、柯的會支持蔡應該是蠻難的，而且蔡2016會贏也是搭順風車而已，當時只要不是太扯的人選，應該都會當總統的！」、「等登記的人有郭台銘或柯文哲後，蔡英文被拉下來應該不是令人困惑的事，獨派再出一位候選人來收我們邊緣人的票，我還不想投廢票。」

也有人酸說，「別亂說好嗎？女王所向披靡，到選舉的時候，民調就兩倍以上成長，但民調能不能吃？反正英粉對11/24都不介意了，誰還管11/24的投票結果？有民調就可以吃百二。」

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(中時電子報)