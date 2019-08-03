諾貝爾物理學獎得主楊振寧，當年再娶小54歲的翁帆，一度成為眾人焦點，如今96歲高齡的楊振寧身體依舊健朗，他認為自己會長壽有3秘訣，除了基因好、尚可的經濟條件、常常走路。

楊振寧他身體會這麼好，很簡單，是基因的問題。楊家傳統都有糖尿病的問題，他的祖父就是因糖尿病過世，他的父親跟叔叔晚年也都嘗到糖尿病的痛苦，他們之所以會過世，都跟糖尿病多多少少有點關係。但幸運的是，他母親帶來好的基因，所以他的幾個兄弟姊妹都沒有糖尿病。

他憶起整個抗戰8年，在昆明時他雖然沒有餓肚子，不過也沒有真正吃飽，後來到了美國真正吃飽的時候，他才知道，在昆明他從來沒有過真正吃飽的感覺，不過幸虧從那之後他的經濟條件一直都還好，這也與他今天能夠長壽也有密切關係。

據大陸《澎湃新聞》報導，楊振寧表示，他從60多歲、70多歲開始，就常常走路，每天都要走1個鐘頭，這與他今天還能走路也有密切關係，其實現在他還有在走路，每天只能拿著拐杖在家裡走10分鐘，才走了三、四分鐘，他就可以感覺到下肢變暖和了，他猜想是血跑到裡面去了，這對整個身體的血液循環都有好處。

(中時電子報)