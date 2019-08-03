@中國時報

立法院國民黨團總召曾銘宗接獲爆料，經濟部以特急件發函各單位，要求回報5名時力立委申請補助情況，他懷疑大綠是準備回擊小綠。對此時力黨團總召徐永明昨也召開記者會，痛批政府運用行政資源來蒐集在野黨立委資料，是行政部門的政治醜聞，要求行政院長蘇貞昌出面說明。

美國總統川普1日突然宣布，將從9月1日起，對額外3000億美元的大陸商品加徵10％關稅。此舉打破了陸美貿易戰的暫時休兵狀態，而一旦付諸實施，意味幾乎所有大陸輸美貨物均被納入加徵關稅範圍，勢將令兩大經濟體的貿易衝突升級。

鴻海前董座郭台銘回國後神隱，郭核心幕僚劉宥彤拋「團結是團在心結下？」引爆整合危機。前總統馬英九表示，郭韓一定要坐下來好好談，重要是郭願不願和韓見面，兩人主張不完全一樣，但還是可合作。此外，對媒體一再追問郭是否脫黨，黨主席吳敦義說，目前資訊不明難判斷，但盼國民黨團結。

全國總工會理事長、前立委陳杰昨天拜會國民黨前主席洪秀柱，力勸她救國救黨，自動請纓投入國民黨的艱困選區參選立委；洪秀柱雖未當場答應，但表示「一定慎重納入考慮」。陳杰說，國民黨尚有12個選區尚未敲定參選人，接著他將拜會前主席馬英九、朱立倫及現任副主席郝龍斌、曾永權，勸他們也能請纓一起參選艱困選區立委，一定會感動國人。

@旺報

美國總統川普2日凌晨無預警宣布9月起加徵大陸3000多億美元商品10%關稅。清華大學中國與世界經濟研究中心研究員袁鋼明表示，這勢必對大陸經濟造成衝擊，甚至對美國自身影響都很大；他坦言，受出口減緩等因素影響，大陸第2季GDP成長已降至6.2%，處於今年目標區間的下半部，如果貿戰衝擊持續加深、不改善的話，可能會降到6.0%，甚至守不住。

在美國全面打壓下，大陸面臨百年未有之變局，以中共總書記習近平為核心的中共最高領導層，祭出的第一劑應對藥方就是第五個現代化──推進國家治理體系和治理能力現代化。實現目標的第一步，便是通過黨和國家機構改革，對國家治理體系進行自我革命式的重構，即實現治理體系的現代化。

去年大陸全國兩會時，曾盛傳台辦與港澳辦合併的傳聞，在大陸當前「加快統一進程」中，機構整併是否會成為其中一環，也受到關注。一位北京涉台前高層指出，國台辦目前不會與港澳辦合併，因為在大陸推進國家統一進程的此時，國台辦任務更加繁重，與港澳的事務性質也有所不同；此外，中央台辦與地方台辦並無隸屬關係，所以儘管有些地方台港澳辦整併，也不能以此就認為中央台辦會被整併。

解放軍自7月28日傍晚至8月1日，分別在浙江舟山島及福建東山島兩處附近海域進行大規模聯合軍事演習。我國防部隨即於2日罕見證實，國軍近期正在屏東九鵬基地、東部外海進行年度例行性飛彈操演，並指出為因應「敵情威脅」，國軍此次海、空軍操演，共執行了12類、117枚飛彈及精準炸彈射擊，達成「防衛固守、重層嚇阻」的戰略目標。

@工商時報

經濟部2日發布台商申請回台家數已突破102家，投資金額衝破5,000億元，法人篩選包括興農、台肥、根基、華固、寶雅等15檔台商回台受惠股，將不受美中貿易戰影響，喜迎資金回流商機。

日本2日宣布將韓國自出口白名單剔除，本月28日起正式實施。屆時，除了食品和木材之外，幾乎全部的對韓出口商品，日本經濟產業省都可要求進行個別審查。韓國政府除罕見發表長篇聲明強烈抗議，並立即以牙還牙，也將日本自韓國出口白名單剔除。日韓關係進一步惡化，全球貿易緊張情勢再度升高。

美國聯準會（Fed）周三最新決策採「鷹式降息」，主席鮑爾強調不代表就此開啟長期寬鬆循環，豈料嫌降息幅度過小的總統川普翌日發動突襲，推文宣布要對中國貨品再課新稅，川普投此變化球後可能如他所願，迫使Fed擴大降息。

美國總統川普宣布新一波對中國的關稅行動，業者透露，客戶在5、6月密集要求代工廠針對產能分散提案，不少客戶甚至已做好第四波關稅7月初就實施的準備，現在關稅延到9月1日才實施，又給大家不少時間應變。

(中時電子報)