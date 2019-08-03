花蓮地牛翻身不平靜！從昨（2日）上午9點半，到今（3日）早6時24分，蓮縣豐濱鄉已連4震。今早6時24分發生芮氏規模4.8有感地震，地震深度7.7公里，震央位於花蓮近海，也就是花蓮縣政府南偏西方34.8公里處。

根據氣象局地震觀測中心資料，花蓮縣地區最大震度4級，水璉4級、西林3級；鹽寮、銅門、花蓮市、玉里、西寶、紅葉2級；秀林、太魯閣1級。

(中時電子報)