06：24花蓮近海4.8地震 最大震度4級 07:032019/08/03 中時電子報 徐秀娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今早6時24分發生芮氏規模4.8地震。（圖擷自氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮地牛翻身不平靜！從昨（2日）上午9點半，到今（3日）早6時24分，蓮縣豐濱鄉已連4震。今早6時24分發生芮氏規模4.8有感地震，地震深度7.7公里，震央位於花蓮近海，也就是花蓮縣政府南偏西方34.8公里處。 根據氣象局地震觀測中心資料，花蓮縣地區最大震度4級，水璉4級、西林3級；鹽寮、銅門、花蓮市、玉里、西寶、紅葉2級；秀林、太魯閣1級。 (中時電子報) #花蓮縣 #地震 #豐濱鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮地震 規模3.3 震度4級 16:542019/07/30 生活 三代同樂 花蓮縣推動共融式公園 12:532019/07/31 生活 住宅地震險增溫 投保率突破35％ 04:102019/08/01 投資理財 住宅地震險基金管理辦法 2大修正 04:102019/08/01 投資理財 台灣海峽發生4.2級地震 震源深度11公里 18:422019/08/01 生活 印尼蘇門答臘外海6.9強震 當局發布海嘯警報 21:192019/08/02 國際 地牛翻身！21：53 花蓮規模4.5有感地震 22:042019/08/02 生活 花蓮深夜地震 規模4.5 震度4級 22:192019/08/02 生活 全球股匯大地震 亞股成重災區 04:102019/08/03 財經焦點 生活熱門新聞 9號颱最快下周生成 吳德榮警告：多颱醞釀中 - 生活 心血管專家絕不吃 這菜含油量爆表 - 生活 會勘李佳芬祖墳跌2跤 命理師驚喊糟糕 - 生活 糖尿病最怕3種肉 吃兩口就超標 - 生活 鬼門開！這2種顏色衣服鬼月別穿 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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