「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)表示他打籃球的日子還很長呢，他前日接受ESPN節目專訪時親自澄清流言：「天哪，我從沒說過、也沒想過要退休。好吧，我或許考慮過類似的事，但那是在我很消沉的某個時候。現在我覺得自己還能打，我的同行應該也是這麼想的。」

安森尼所說的是他的訓練員布瑞克利(Chris Brickley)前陣子爆料「告別巡迴」的事，安森尼說這只是誤會，但他承認近幾年很辛苦。「我本來在紐約當一哥，每場砍個20多分，打全明星賽。然後到雷霆、火箭退居二線，這個很傷自尊心，但我必須接受現實。」「即使現況對我不友善，我也無法放棄最愛的籃球。」

至於火箭的鬧劇，甜瓜說：「火箭招攬我3年了，一直說我是總冠軍的關鍵拼圖，然後我終於去了。結果在我打了10場之後，他們突然跟我說不需要我了。」那一天甜瓜正在聖安東尼的飯店裡，隔天要客場對戰馬刺，總管莫瑞(Daryl Morey)這時候突然通知他不用打了，一腳把他踢出球隊。

甜瓜說他看開了，他畢生都沒等到爭冠的機會，「我從未擁有過詹姆斯(LeBron James) 、韋德(Dwyane Wade)那樣星光熠熠的球隊，我很希望紐約尼克能給我一樣的陣容。」

「我從來沒當過替補，除了在國家隊之外。」現在甜瓜願意到任何球隊充任板凳，只是很難接受自己現在還是自由球員，他表情有些痛苦但語調平靜地說：「全聯盟30支球隊，每隊15人，然後我還進不了這張名單？」

(中時電子報)