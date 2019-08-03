台北市長柯文哲8月1號大動作開記者會說明創黨理念。但申請公文卻遭內政部流出。前總統陳水扁就在臉書評論柯文哲創黨一事。並認為「柯市長一定參選2020總統，組黨後更會參選。『落跑市長』不差一個！」。對此，網友紛紛留言「傻瓜才選他」、「完蛋，時代力量真的被黃國昌終結」。

「台灣民眾黨」6號成立創黨大會。北市府顧問蔡壁如近日受媒體訪問表示，柯文哲組黨真的很隨興，不是都寫好才做，而是倒過來，一群人隨興說「好」就組黨，「黨綱部分，應該是柔性政黨」，不會有龐大的組織。蔡也透露，「下周二開會，要把黨章給內政部審核」。

陳水扁在臉書「陳水扁新勇哥物語」PO文分析，柯市長是醫生，不能因為蔣渭水也是醫生，又是同日生，就可以把「台灣新文化運動之父」蔣渭水在92年前所創立的台灣人第一個政黨「台灣民眾黨」拿來私用。柯文哲8月1日在市府的組黨記者會致詞時說，2014年他參選台北市長時，就提出一個口號是「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」。做的卻是踐踏台灣文化也從台北開始嗎？如此不尊重台灣歷史文化的公共財，政治凌駕文化。

阿扁痛批柯，「將台灣人第一個政黨黨名剽竊為自己的政治用途，難怪蔣渭水後代會群起而攻之！」一個口說民主自由、法治人權是台灣價值的柯市長，8月1日的組黨記者會竟然在上班時間，選擇在市政府市長室對面的吳三連廳舉行，主持人也是市府官員，嚴重違背「黨政分際」，這是否就是他在記者會說的，「台灣從來就不是一個法治的國家，所以常常出現：法律是給人民參考用的，不是讓人民遵守的」。

他也質疑，所以柯市長也可以「黨政不分」？柯市長在記者會竟然在緬懷「過去在國民黨一黨專政時代，台灣的經濟還可以維持一定的發展，因為當時還有李國鼎、趙耀東、孫運璿等技術官僚，他們都能在政治上發揮他們的能力、效果」，請問柯市長是要把台灣再帶回「過去國民黨一黨專政時代」嗎？

阿扁總結指出，柯文哲心腹、市府顧問蔡璧如透露，「落跑市長」這4個字就是柯遲遲未表態參選2020總統的最大心魔。蔡璧如又說，「柯是一個很特別的人，如果柯要參選就不會組黨，但如果不參選，為了延續白色力量，就會考慮組黨」。阿扁打死也不信。阿扁認為，「柯市長一定參選2020總統，組黨後更會參選。落跑市長不差一個」！

網友紛紛在臉書留言、「完蛋，時代力量真的被黃國昌終結」、「跟台聯黨的命運差不多，何況是柯屁這種人格特質恐更快消失」、「台民黨不會是第三大黨，基進黨成為第二大黨」、「傻瓜才選他」。

陳水扁臉書留言。(圖/截自陳水扁新勇哥物語)

(中時電子報)