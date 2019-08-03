【氣象】八號颱風形成 週二近日本前往注意

輕颱范斯高才剛形成，氣象專家吳德榮就透露，目前大氣型態仍有利其他熱帶擾動發展，多個颱風醞釀中。而中央氣象局預報員陳伊秀指出，菲律賓東方海面的低壓，最快要等到6日之後才有機會形成，形成的話將成為第9號颱風利奇馬。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，在關島、菲律賓之間有一熱帶擾動，有發展成颱風的機率，但其未來侵襲台灣的機率也極低。根據各國模擬顯示，大氣型態仍有利於其他熱帶擾發展，只是不確定性極高，應繼續觀察。

預報員陳伊秀表示，目前菲律賓東方海面上的低壓，若在明後天成為熱帶性低氣壓後，極有可能成為第9號颱風利奇馬，但分析預測圖上可以看出，對台灣的影響機率可能不大。

分析預測圖顯示，若利奇馬成颱，影響台灣的機率也不大。（中央氣象局官網）

吳德榮提到，今日至下週一東南風輸送水氣至台灣附近，東半部及恒春半島有局部短暫陣雨，中南部亦有局部短暫陣雨的機率；臉書《台灣颱風論壇》也說明，今日中午過後，各地須區特別留意熱對流發展，慎防瞬間雨勢、局部大雨、大雷雨的天氣。

(中時電子報)