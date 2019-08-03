高雄市長韓國瑜今日（3）赴桃園9大宮廟參香祈福，晚間6點20分到中壢興仁公園舉辦支持者相見歡，國民黨部估計將湧5萬人潮；「國瑜夜市」早已開張，韓粉與各色庶民美食強強滾！韓黑卻忿忿不平，大罵：「韓總明年穩贏了幹嘛還造勢？」

由於桃園過往被視為藍營大票倉，初選角逐失利的前新北市長朱立倫，曾待任8年桃園市長，與當地連結深厚。代表國民黨角逐桃園市長失利的陳學聖感嘆，去年整合都缺少一塊，這次韓國瑜要來，民眾都踴躍參加，過去散掉的人全都回來，展現團結，也可讓其他縣市參考；當天活動熱度可預見，甚至不輸過去幾場造勢大會。

網友在PTT論壇發文《韓總明年穩贏了幹嘛還造勢？》直言：「菜包菸黨敗象早已顯露，韓總明年就是750萬票起跳，加上KMT立委也是80席起跳，根本可以躺著選！韓國瑜假日去喝酒或睡覺睡飽一點，這樣不是比較爽嗎？」更不解大喊：「韓總明年穩贏了幹嘛還造勢？」

文章一出，其他網友紛紛回應：「怕了吧」、「玻璃心碎滿地」、「也太快崩潰」、「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」、「促進自方經濟」、「你叫小英來辦一場啊」、「維持熱度啊」、「又見濕潤腋下」、「香腸瀑布準備！」「烤乳豬賣幾頭？」

(中時電子報)