《ESPN》權威記者沃納洛斯基3日提前曝光今年耶誕大戰5場戲碼，分別是湖人對快艇、勇士對火箭、金塊對鵜鶘、暴龍對塞爾提克、七六人對公鹿，可以說把下個賽季最精采對決集中在一起，其中以洛杉磯的湖人與快艇內戰最受矚目。

畢竟這場洛城內戰，將可看到「小皇帝」詹姆斯攜手「一眉哥」安東尼戴維斯領軍湖人，遭遇擁有最強「雙箭頭」里歐納德、保羅喬治領軍的快艇，這場內戰勢必未演先轟動，屆時也可決定到底哪隊才是當今洛杉磯實力最強的球隊。

同時假如詹姆斯屆時順利在耶誕大戰上場比賽，這將是他生涯第14次打耶誕大戰，這將打破他原本跟歐尼爾、韋德、門羅、謝伊斯等人並列史上第2紀錄，繼續朝著史上第1的「小飛俠」布萊恩16次紀錄邁進，詹皇追上或超越機會很大。

另外根據《紐約時報》記者史坦爆料，勇士新球季在自己全新主場大通中心的開幕戰，將會安排在10月25日遭遇快艇，這場對決同樣吸引不少球迷關注；里歐納德則在12月12日領軍快艇回到多倫多遭遇前東家暴龍。

(中時電子報)