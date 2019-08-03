國外一名男網友瑞迪特「Reddit」，趁老婆出差偷偷下載交友軟體把妹，沒想到卻看到老婆照片，還瞬間配對成功，代表老婆根本沒出差，而是在附近，嚇得他上網詢間網友怎麼辦？

其實，瑞迪特與29歲妻子，是3年前透過約砲神器「Tinder」相識，後來同居、結婚，生活幸福美滿，只是萬萬沒想到，夫妻倆結婚1年2個月，還是沈醉於網路約炮。

瑞迪特表示，老婆前陣子出差一個禮拜，讓他感覺寂寞難耐，便下載了交友軟體Tinder，想看看線上有那些正妹，不料意外看到老婆照片，當下以為水某的照片遭盜用 但仔細研究對方個人資料，發現真的是自己老婆，裡面甚至還有夫妻倆合照，只是他的部分被裁切掉了。

瑞迪特為確定是否真的是老婆本人，便對該帳戶的人滑向「同意配對」，沒想到瞬間配對成功，讓他嚇得趕緊向網友求助。

網友看到貼文笑翻表示「等待看好戲了」、「我去拿爆米花！等著看後續」、「老兄！下次無聊上Reddit就好」、「真不愧事夫妻！兩人真有默契」。另有網友調侃原PO：「確定沒有約砲嗎？」、「下載約砲神器沒有開砲！騙3歲小孩喔」。

(中時電子報)