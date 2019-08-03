網路化時代，你有多久沒有好好翻閱一本輸了！今年盛夏，來台北當代藝術館走走吧！戶外貨櫃屋化身為一間靜謐的書間，這裡書架上擺放近五百本的書籍，每一本書都以神秘的黑色書衣包覆著，沒有書名、作者等任何書訊，並且是一間會消失的書間，僅於展覽期間8月3日至9月29日於台北當代藝術館MOCA Cube開張。

這間別具風格的書間是由目前生活在花蓮太巴塱部藝術家阿緹蓉打造，邀請觀眾在未知的狀態下，透過親自「翻閱」每一本包著黑色封套的書後，才能知曉書本內容，阿緹蓉表示：「這樣的書本，彷佛也隱喻著我們的生命。

人們無法預知未來的發生，即使是下一秒也無法真正地預期…但是，當我們誠懇地面對當下、珍視我們的生命、尊重命運的流變，『面對未知的無懼和坦然』將會在我們的內心底蘊，孕育出豐饒的力量」。

遠方的書間。（圖取自當代館官網）

為了給觀眾不一樣的閱讀體驗，現場也設計抽籤方式，讓觀眾在這片書海中，透過抽籤的方式和未知的書本相遇。在8月13日至18日、9月24日至29日下午14:30-17:30期間，藝術家阿緹蓉將化身為書間主人，歡迎民眾一同在現場體驗代針筆的即興繪畫。

書間內也播映來自日本的舞踏藝術家太田直史的錄像作品《光陰織物》，這是他近年嘗試影像創作的成果，記錄各種生物優游的姿態，呼應書間的場域氛圍，彰顯生命充滿詩意與哲理的思索和敬意。

黑色書衣藏神秘、詩意影像創作！或許從拆解了表象，我們更能深入探索未知的世界！讓我們品藝文、思索過去、想想當代，從中更瞭解自己！

(中時電子報)