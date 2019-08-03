彭俊豪挑戰艱困選區奮力一戰。(呂筱蟬翻攝)

桃園市立委第三選區（中壢區），國民黨由前中壢市長、高票連任市議員的魯明哲出戰，魯的高得票數，足以當選2席市議員。反觀，民進黨由年輕市議員彭俊豪上陣，但兩人實力有顯著差距。時代力量則推出桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋角逐。

中壢區被視為藍營鐵票倉，曾任中壢市長、在地深根逾20年的市議員魯明哲，對於中壢地方人事物非常熟悉，許多市政建設也是在他任期所推動完成，從中壢市長轉戰市議員，連續兩屆都是第一高票當選，且得票數高達2萬3千票，12.28％的得票率足以讓兩人當選，超強人氣與辦事能力有目共睹，這次轉戰立委，地方評估他在中壢出線機率幾乎是毫無懸念。

貌似明星「周杰倫」的彭俊豪，有「桃園杰倫」之稱，是前立委彭添富之子，2018年順利連任中壢區市議員，七年級生的彭俊豪擁有高學歷，卻平易近人，勤走基層，受到民眾的認同。

中壢區對民進黨而言是艱困選區，彭俊豪也認為，雖然大環境不利民進黨，但面對選舉仍充滿信心，因為市長鄭文燦在連任選舉中，中壢的選票勝過對手，也可以證明只要努力做出成績，人民就會給予肯定，所以會加倍努力贏得2020立委之戰。

(中時 )