PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

2020總統大選局勢波詭雲譎，高雄市長韓國瑜17年無人問，卻以「接地氣」的草根精神，不僅翻轉民進黨高雄20年執政，更被民眾力拱參選總統，還以壓倒性支持度黨內初選勝出；鴻海集團創辦人郭台銘驟然參選，初選敗北卻至今神隱；台北市長柯文哲與民進黨從攜手到分手，柯不僅屢遭控與對岸關係匪淺，更震撼組黨。網友直言，這次總統大選怪事特多，韓大勝郭卻怕郭不支持，綠網軍抹紅柯卻怕他搶自己票，簡直可笑。

根據國民黨初選綜合性民調，韓國瑜以44.8%勝出，其他人則分別是：鴻海集團創辦人郭台銘27.7%、前新北市長朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。另外，以「三腳督」對比式民調結果來看，韓國瑜更以47.7%，狂勝蔡英文的15.8%、柯文哲的18%。

網友在PTT論壇發文《2020總統大選最大的笑話》，指出：

1、民調碾壓式大勝的韓國瑜（47%），但卻怕郭董不支持。

2、1450拼命抹紅柯文哲，卻害怕紅柯搶走綠的選票。

文章一出，迴響熱烈，網友大感這屆怪事特多且可笑，紛紛留言：「1、2都好笑」、「看人選1，看事情2」、「2超好笑」、「打成紅，需要紅票救援」、「3台灣民眾黨」、「韓、蔡、柯、郭、賴五王亂政」、「要紅柯為了大局著想最好笑」。

(中時電子報)