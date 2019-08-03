奧克蘭運動家又上演宛如電影般的故事，一位叫做派特森(Nathan Patterson)的球迷在洛磯球場的測速遊戲機投出驚人的時速96英里(154.5公里)直球。7月中這段影片被他兄弟放上推特，沒想到派特森居然接到了運動家球團的電話，短短17天之後，他成為小聯盟的投手了！

「你怎能不愛棒球。」派特森簽約之後引用「魔球總管」比利比恩(Billy Beane)的名言，並在IG上表示：「筆墨難以形容我現在的感覺，我兒時的夢想竟然成真。」

23歲的派特森小時候打過棒球，球速不快所以高中就放棄了，變回普通的棒球迷，好幾年沒再碰。去年8月他重新登板，直球意外飆到時速95英里，變速球和滑球也還在，今年1月被「忍者球探」弗瑞德曼(Rob Friedman)發掘，並提供他一些幫助。

弗瑞德曼說：「天哪，這小子有很棒的右臂，輕輕鬆鬆95英里，這樣的好投手不該埋沒在民間。很多潛力好手因為經濟問題或是後來才變強，因此被專業球探漏掉了。」

派特森因車禍左手受傷，右手繼續練投，運動家今年2月跟著注意到他，這次他在洛磯球場的96英里直球終於打動了球團高層。派特森獲得大量網友的祝福，期盼他未來拚上大聯盟，寫下一個童話般的美好結局。

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“How can you not be romantic about baseball” -Billy Beane Words cannot describe this feeling and I cannot thank everyone enough who has been part of this journey so far! My family has given me nothing but constant love and support throughout the last 9 months as I pursue a dream of mine that I’ve had since I was a little kid. It’s been a roller coaster to get here with many challenges and overcoming adversity. I’m grateful for all the trainers, coaches, friends, @rsrbaseball and everyone else who has supported me thus far! And for those who tell you that you can’t achieve your dreams, use that as fuel to work even harder. Because those people are the ones that settle. I’m grateful for the @athletics organization for giving me this opportunity! This story is not over. It is not the beginning. I am writing the next chapters and excited for this journey! Time to focus even more, work even harder, and it all starts with your mindset. Go after your dreams and make them a reality!

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(中時電子報)

#運動家 #比利比恩