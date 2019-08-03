奧克蘭運動家又上演宛如電影般的故事，一位叫做派特森(Nathan Patterson)的球迷在洛磯球場的測速遊戲機投出驚人的時速96英里(154.5公里)直球。7月中這段影片被他兄弟放上推特，沒想到派特森居然接到了運動家球團的電話，短短17天之後，他成為小聯盟的投手了！
「你怎能不愛棒球。」派特森簽約之後引用「魔球總管」比利比恩(Billy Beane)的名言，並在IG上表示：「筆墨難以形容我現在的感覺，我兒時的夢想竟然成真。」
23歲的派特森小時候打過棒球，球速不快所以高中就放棄了，變回普通的棒球迷，好幾年沒再碰。去年8月他重新登板，直球意外飆到時速95英里，變速球和滑球也還在，今年1月被「忍者球探」弗瑞德曼(Rob Friedman)發掘，並提供他一些幫助。
弗瑞德曼說：「天哪，這小子有很棒的右臂，輕輕鬆鬆95英里，這樣的好投手不該埋沒在民間。很多潛力好手因為經濟問題或是後來才變強，因此被專業球探漏掉了。」
派特森因車禍左手受傷，右手繼續練投，運動家今年2月跟著注意到他，這次他在洛磯球場的96英里直球終於打動了球團高層。派特森獲得大量網友的祝福，期盼他未來拚上大聯盟，寫下一個童話般的美好結局。
(中時電子報)
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