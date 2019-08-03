美國正式退出與俄羅斯於冷戰時期達成的中程核飛彈條約後，美國總統川普今天表示，任何對抗核武發展的新條約都應納入大陸。

法新社報導，美國今天正式退出1987年的中程核飛彈條約（INF Treaty）後，川普告訴記者：「我們當然希望有朝一日納入中國。」

川普認為這對全世界會是好事，並表示已開始討論與中俄兩國簽訂新的武器裁減條約，而中俄都樂見其成。他說：「這個協議讓他們裁減核子武器，我們也裁減，這對全世界來說會是好事。我確實相信這會發生。」

中程核飛彈條約是1987年由時任美國總統雷根（Ronald Reagan）與蘇聯末代領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）簽署，美蘇兩強承諾限制射程500到5500公里的核子飛彈與傳統飛彈部署。

美國今天放棄與俄羅斯的中程核飛彈條約，宣稱莫斯科當局違反條約規定，使得這份文件變得毫無意義。

(中央社)