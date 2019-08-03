川普行政團隊人事真難喬！自現任國家情報總監柯茨確定於15日離任，川普原計畫提名外界視為川普「鐵粉」、忠誠盟友的德州眾議員雷克里夫出任新總監。不過，由於雷克里夫誇大的工作經歷，以及遭民主黨批評對川普唯唯諾諾，讓川普決定放棄對他提名。

據美國有線電視新聞網2日報導，川普表示，雷克里夫（John Ratcliffe）將退出國家情報總監（Director of National Intelligence）一職的提名案，決定留在眾議院，不希望遭到對手造謠中傷。

川普在推特中表示，「我們偉大的雷克里夫議員遭到媒體不公平對待。我向他解釋，他現在若上任，很不幸的未來幾個月他與家人都要遭到貼標籤與抨擊，因此雷克里夫決定留在眾議院，繼續代表德州人民，短期內我將再提出國家總監人選」。

雷克里夫一直是川普的鐵粉，包括前聯邦調查局局長柯米（James Comey）和前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）這兩位川普的大剋星，都曾遭到雷克里夫批評，特別在「通俄門」替川普護航，故深得他的信賴。不過，雷克里夫誇大工作經歷以及誤導民眾他對重大反恐事件的參與，飽受民主黨議員批評。

儘管無緣出任美國國家情報總監，但雷克里夫對情報機密高度關切。美國聯邦眾議院7月12日通過的2020財政年度國防授權法中，雷克里夫就曾提案，要求國防部長須對台美高階工作小組成立與網路安全合作提出報告，以及美台就網路安全建立、執行或履行相關協議所遭遇障礙討論等內容提出報告。這項修正案並獲得眾議院通過。

(中時電子報)