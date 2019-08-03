農委會主委陳吉仲這個月1日訪視嘉義竹崎鄉冷鏈物流園區時宣布，將補助約1030萬元，更新設備外，還將冷鏈物流園區擴大為60坪。對此，雲林菜農林佳新連用了11個「唬」字狂酸說，「阿吉，你到底在幹什麼，我冰海尼根的凍庫都20坪了」。農業四大寇之一的Lin bay好油也酸「Taiwan No.1」。

行政院長蘇貞昌日前宣布編列10億元預算補助農漁畜產業建置冷藏、加工設備後，農委會主委陳吉仲前天訪視嘉義竹崎鄉冷鏈物流園區時宣布，將補助1030萬元，更新設備、肥料、園區擴增至60坪等，萬一作物在生產過剩時，透過冷鏈體系，緩衝農作物腐敗情況。

對此，雲林菜農林佳新在臉書《唬唬唬唬，唬唬唬，唬唬唬唬》為題發文說，唬爛園區？比西螺任何一間民營預冷場小10倍以上，這叫國家級的冷鏈物流？他並說，「唬唬唬，阿吉，你到底在幹什麼？！我冰海尼根的凍庫都20坪了」。

農業四大寇之一的Lin bay好油也在臉書發文說，「台灣的冷鏈技術真是世界一流，60坪可以蓋出冷鏈物流園區！Taiwan No.1」。

★中時電子報關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

雲林菜農林佳新在臉書發文。(翻攝林佳新臉書)

農業四大寇之一的Lin bay好油也在臉書發文狂酸陳吉仲。(翻攝Lin bay好油臉書)

(中時電子報)