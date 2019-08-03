國民黨屬意徵召前立委張顯耀投入第1選區。（翻攝張顯耀臉書）

台中市立委第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）有民進黨的超級戰將，現任立委蔡其昌，國民黨卻找不到適合人選，市黨部近期表態屬意徵召前立委張顯耀，而張也已定居台中，不過中常會至今還未完成徵召作業。

蔡其昌是海線清水人，多年來的耕耘，基層實力雄厚，本屆以第一高票贏得立委選戰，氣勢如虹更順利當選立法院副院長，也是史上第一位民進黨籍的副院長，更是新潮流派系的當紅人物。

面對超級戰將蔡其昌，國民黨遲遲未推人迎戰，地方盛傳有其他多位人選，不過都未被證實，直到近期，市黨部表態屬意徵召前立委張顯耀，由於張與第1選區無任何淵源，且地方仍傳出雜音，但他已定居台中進行耕耘，不過，中常會至今還未完成徵召作業。

對於國民黨將推空降人選，蔡其昌之前曾說，他不知道對手是誰，但每天都把對手當成是自己，相信腳踏實地、一步一腳印，有在做事情，才是鄉親心目中最好的立委人選。

立委第1選區上屆藍、綠得票率分別為43：54，本屆則為37：60，政治色彩有漸漸綠化趨勢；蔡其昌本屆以高票取得連任，更順利拿下立法院副院長寶座，面對下屆選戰來勢洶洶，國民黨的空降人馬能否獲在地支持，有待觀察。

(中時 )