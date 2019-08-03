國民黨黃啟嘉積極佈局搶下立委。（取自黃啟嘉臉書）

蕭美琴不選，許傳盛可能上陣。（取自許傳盛臉書）

花蓮藍綠政治實力差距懸殊，國民黨黃啟嘉佈局積極搶攻花蓮唯一一席立委席次，現任民進黨蕭美琴則是至今尚未表態，雖然已獲小英總統勸進，但她強調「真正沒有人再來討論她」，透露參選意念不高。蕭若棄選，很可能改由東辦執行長許傳盛出征，不過，民進黨在花蓮選情險峻，不論最後誰參戰，選情都可能岌岌可危！

花蓮立委選舉被民進黨列入「艱困選區」，即便唯一一席區域立委是黨籍蕭美琴，但她在花蓮蹲點十年，政治板塊似乎無法挪動，因此早在去年九合一期間，地方就盛傳蕭美琴萌生退意。在初選登記中缺席，動態不明，後來被證實總統蔡英文已「勸進」，黨中央也改用徵召參選，雖然「總統有拜託」，但蕭美琴仍遲遲未鬆口。讓綠營支持者焦慮不已。

儘管綠營仍將蕭視為優先人選，也盼她拚連任，但地方評估，能說服她回心轉意的機率不大。

蕭美琴動向不明、混屯未決，藍營則已明朗化。擔任花蓮縣黨部副主委黃啟嘉，醫師出身轉戰政壇的他，儘管政治歷練為「一張白紙」，但近來不少地方活動上，都可看到縣長徐榛蔚人馬帶著他勤跑。地方人士認為，徐榛蔚挺黃的態勢明顯，黃啟嘉聲勢看漲，如黑馬之姿竄出。

選情一熱一冷，透露出兩軍政治實力懸殊，如果蕭美琴棄選，很可能改由行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛出征，不過熟悉藍綠地方生態的人士分析，民進黨在花蓮選情險峻，即使由最強棒蕭美琴續拚連任，下屆都岌岌可危，何況由他人接棒，席次保衛難度非常高。

(中時 )