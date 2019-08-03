日本男團「放浪兄弟」成員AKIRA在6月閃電與第一名模林志玲宣布結婚，新婚的小倆口一舉一動備受矚目，AKIRA昨則在臉書曬自拍影片，他全程以流利的中文向粉絲問候，粉絲大讚AKIRA發音標準，還不忘虧「志玲教老公的中文教得很好👍」。

在AKIRA曬出的自拍影片中，他身穿幾何圖形的襯衫、頂著微濕中分長髮入鏡，AKIRA穿搭帥氣有型，而他一開口就說流利中文：「大家好！我是AKIRA，你們好嗎？EXILE放浪兄弟的日本演唱會STAR OF WISH DVD已經發行了！大家絕對不能錯過，希望（以後）能舉辦亞洲巡迴，跟大家見面！」

AKIRA秀中文宣傳，用心之舉被讚爆，網友大讚AKIRA中文流利之餘，不忘留言虧AKIRA「我們日本女婿真的好用心太棒了」、「老婆教得好」、「志玲教老公的中文教得很好👍」，並希望放浪兄弟早日在台灣開唱。

AKIRA曬自拍影片，大秀流利中文。（影片／取材自EXILE AKIRA臉書）

(中時電子報)