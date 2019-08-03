#ICYMI: Jeremy Lin breaks down in tears discussing his NBA career. pic.twitter.com/fANJDtjdDC — HoopsHype (@hoopshype) August 2, 2019

就在華裔後衛林書豪在台灣分享會痛哭失聲畫面曝光後，頓時引發外界對豪哥的高度關切，《HoopsHype》更在3日列出目前還有可能招募豪哥的4支NBA球隊，分別是黃蜂、熱火、勇士與快艇，當然也沒忘記建議豪哥先去海外等待機會。

《HoopsHype》認為，黃蜂是目前最可能招募林書豪的球隊，因為肯巴沃克已經跳槽塞爾提克，黃蜂雖從塞爾提克挖來洛席爾，後場卻僅剩24歲的葛拉漢，豪哥確實可以擔任合適替補，況且回顧2015-16年球季，豪哥也跟黃蜂合作愉快。

熱火還在追逐下季闖進季後賽希望，挖來吉米巴特勒就是有力證明，雖然主控卓拉吉奇仍在陣中，替補也跟黃蜂一樣只剩經驗欠佳的努恩，上季甚至一度還用前鋒威斯洛打控球，無論從任何角度來看，林書豪都很適合前往邁阿密打球。

至於身為林書豪菜鳥球季的老東家勇士，假如豪哥可以回到家鄉打球，或許也可成就一段佳話，目前勇士雖簽下羅素跟柯瑞搭配，「浪花弟」克雷湯普生卻要等到明年2月以後才可歸隊，豪哥應可幫助勇士解決後場危機，更在勇士找回信心。

最後是擁有里歐納德、保羅喬治兩大球星的快艇，目前正牌控衛僅剩貝弗利，以及上季在歐洲打球的沃頓，就算路威廉斯也可兼打控球，實際上他們仍缺少一個穩定的後場供輸者，不愛占據球權且經驗豐富的林書豪，或許正是快艇的答案。

(中時電子報)