由於午後對流雲系發展旺盛，氣象局2日對台中以南地區、桃園至苗栗及東半區山區發出特報，不僅有局部瞬間大雨發生，部分地區甚至淹水成災。前高雄市長、現行政院副院長陳其邁，高雄每有災情必出場，還曾有「背影照」流出，引各界熱議。如今台南遭雨炸，卻不見積極身影，網友惡搞影片大喊：「其邁！台南需要你的愛！」

網友在臉書社團「韓家軍」分享一段影片，寫道：「台南人生氣囉……沒人關心台南淹水？？？蘇酸酸院長？只關心高雄的其邁副院長？？？」

影片中，可見台南因瞬間豪大雨，多處氾濫成災，甚至可見混著泥土的黃水奔騰，行人與機車、汽車在淹水路上行進，險象環生。網友更惡搞影片，在裡面配上「台南積水了」、「黃河滾滾」、「變小河了嗎？？？」字幕，還配上哀號小人淒厲大喊「阿邁！」「阿邁！阿邁！」「阿邁——台南需要你的愛！」

文章一出，迴響熱烈，其他網友紛紛回應：「高雄市的事＝全省的事，你不明白嗎」、「輸酸定：高雄的事，我都管不完……那裏有空去管，別縣市的災情」、「台南人是細漢乀？怨長好偏心，只關注高雄」。

(中時電子報)