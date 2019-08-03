競選連任的劉櫂豪深耕基層，實力堅強。（莊哲權攝）

台東縣區域立委由國民黨的張志明對上民進黨的劉櫂豪，競選連任劉櫂豪，經營地方許久，選戰經驗豐富，實力堅強；張志民為現任台東縣副縣長，雖然被視為「空降」，但是不論日夜勤於拜票，正急起直追。

張志明與縣議員李建智角逐國民黨初選時落敗，但是後來李建智宣布棄選，由地方黨部徵名張志明參選，張志明接捧後，非常珍惜，白天在各活動場合看得到他的身影，晚上在各餐廳人多的地方，也看他在拜票懇託。

張志明23年前從美國回來後就一直在花東教書，在台東有很多學生，來台東擔任教育局長時，更了解台東的教育生態及問題，後來又到花蓮縣擔任教育局長、副縣長，去年初回來台東擔任教育處長，饒慶鈴勝選後，再度擔任副縣長。

而競選連任的劉櫂豪雖然5度問鼎縣長均落敗，但長期以來深耕基層，在政壇10多年來累積雄厚的人脈，在立委期間也積極爭取中央經費建設台東，深獲肯定，實力堅強。

一般認為，張志明這次挑戰劉櫂豪，除了自己的努力以外，更重要的是必須跟總統大選綁在一起，如果藉著總統大選的盛勢，升高藍綠對決，國民黨想搶下後山台東僅有的1席立委， 仍大有可為。

(中時 )