2020大選將近，民進黨籍蔡英文總統面臨連任壓力，但上月初黨內獨派「喜樂島聯盟」卻選擇出走另組新政黨。另外，一向被視為淺綠的台北市長柯文哲也因和蔡英文鬧翻。1日另組「台灣民眾黨」。有網友就在網路論壇發文「民進黨還剩下甚麼？」，引起網友熱烈討論。有網友就諷刺，只剩「走私大隊、東廠、綠衛兵」、也有網友說，「小英慘了⋯臉都綠了」。

獨派色彩濃厚的喜樂島聯盟20日舉辦創黨大會。當時被問「是否會繼續支持蔡英文？」。創黨人郭倍宏不願鬆口。並指出喜樂島聯盟與民進黨最大的分歧就是，「民進黨認為台灣人民不能就台灣前途表示意見」。另外，柯文哲1日上午在北市府召開記者會。說明「台灣民眾黨」創黨理念、核心價值。宣布6號將舉辦創黨大會。可說是在政壇投下震撼彈。而近期綠黨民調也顯示，「台灣民眾黨」支持度9.1%，超越時代力量，成為台灣第三大黨。

網友ych0119在網路論壇Mobile01發文討論，「代表深綠的喜樂島要組黨，代表淺綠的柯文哲也要組黨，這二群都是無法在目前的民進黨政治現實中看到希望，所以紛紛跳出來」。「那現在的民進黨，到底還剩下什麼？」

該網友解釋，喜樂島代表的是「台獨」，其有堅定的價值信仰，可說是民進黨最深且忠實的一群，但其應該是屬於「獨立的鷹派」，而與目前民進黨執政「不敢獨或不能獨」的原則有所違背。

該網友指出，柯文哲所吸收的票源均屬中立偏綠，故為淺綠層，其不見得忠貞於民進黨，但仍對民進黨抱持希望。而這群人並不一定追求獨立，維持現狀應該是其基本要求，所以常可見柯文哲對蔡政府過於親美的兩岸政策頗有微詞，其來有自。而隨著兩岸關係愈來愈混沌，維持現狀已難維持，面對台灣如此不確定的未來，柯文哲這次選擇不再與民進黨合作，說是牆頭草也好、政治現實也罷，柯文哲均是在保護其選民利益，方有此大破大立的決定。

該網友強調，再回頭看看要出走的這二群人，他們可以說是民進黨執政中，好處拿到「最少」的人，這些人都不是民進黨的「權貴菁英」，一邊是風中殘燭，另一邊則是新興要角，但似乎較難以融入「權貴菁英之列」。

該網友分析後認為，「現在民進黨的這群，都是『跟著蔡政府吃香喝辣』的權貴菁英，都依然深信蔡英文有機會再繼續給他們好處而巴著大腿」。

其他網友也紛紛在該貼文留言。「走私大隊、東廠、綠衛兵」、「小英慘了⋯臉都綠了」、「花人民納稅錢很霸氣，私菸抽起來」、「剩手握著的國家財產」、「窮得只剩下綠油油的新台幣！」。

網友在網路論壇Mobile01發文討論。(圖/截自網路論壇Mobile01)

網友在網路論壇Mobile01貼文留言。(圖/截自Mobile01網站)

網友在網路論壇Mobile01貼文留言。(圖/截自Mobile01網站)

(中時電子報)