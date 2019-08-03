裕隆日產引進NISSAN在全球賣得最好的電動車LEAF，即日起展開預購。此車採用40kWh鋰電池，最長行駛距離可達311km，搭配DC直流充電只需40分鐘，便能將電池充到8成電量。動力方面，最大馬力147hp、最大扭力32.6kgm，表現足以媲美3.0L汽油車。

NISSAN LEAF外觀採NISSAN V-motion新世代家族設計語彙，搭配專屬3D環保藍色冰塊造型水箱護罩，塑造動感流線外型，NISSAN INTELLIGENT MOBILITY智行科技可提供車主完整無憂的安全保護，除了以珍珠白車身搭配淬鍊黑車頂的雙色車型外，另有9種接訂生產車色供車主選擇，業者自即日起展開預售，並在全台9間NISSAN LEAF專屬展示中心舉辦週末限定賞車活動，預售價150萬元。

車室部份，乘坐空間寬敞舒適，後車廂空間高達435L；內裝鋪陳展現綠能環保概念，座椅採用可回收特殊不織布材質，質感舒適且兼具冬暖夏涼特性；儀錶板則採用7吋多功能LED螢幕，可顯示各項主被動安全設定及電力里程相關資訊；中控台配備8吋彩色懸浮觸控螢幕，讓車主輕鬆操作影音功能；另更搭載新穎的電動車專屬排檔旋鈕，凸顯操作介面科技感，讓車主操駕全新NISSAN LEAF更為直覺簡單。

NISSAN LEAF所搭載的NISSAN INTELLIGENT MOBILITY智行科技包含有IEB防追撞緊急煞車系統、ICC智慧型定速控制系統、LDP車道偏離預防系統、AVM環景影像行車輔助、BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統及e-Pedal油門煞車整合控制系統，讓車主操駕更輕鬆，全面守護行車安全。

儀表控台舖陳簡潔，儀表可顯示各項資訊。（季志翔攝）

專屬排檔旋鈕凸顯出電動車特有的科技感。（季志翔攝）

搶先預購車主將獲贈AC交流家用充電設備。（季志翔攝）

裕隆日產表示，即日起在全台9間NISSAN LEAF專屬展示中心舉辦週末限定賞車活動，現場將特別安排專業人員提供解說服務。NISSAN LEAF專屬展示中心資訊如下：

誠隆南港所：台北市南港區南港路三段168號

裕信新店所：新北市新店區中興路三段9號

元隆桃園所：桃園市桃園區中山路1310號

裕新經國所：新竹市經國路一段2號

裕唐豐原所：台中市潭子區中山路三段438號

裕民五權西所：台中市南屯區五權西路二段1161號

匯聯員林所：彰化縣大村鄉中山路二段329號

國通健康所：台南市南區中華西路一段79號

裕昌一心所：高雄市前鎮區一心一路356號

(中時 )