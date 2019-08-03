台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，卻始終沒表態是否參選總統，鴻海集團創辦人郭台銘回國時機，也讓外界揣測兩人合作的可能性。柯卻表示，要郭先交代個人資產，以及海外事業與台灣民眾是否有利益衝突，才能談合作選總統。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，柯一副把郭當小弟，不懂郭性格，更搞不懂「有錢是大爺」道理的姿態，讓他笑到不行！連他都比柯還了解郭。

胡幼偉在臉書發文，寫道：「笑伯很幽默，他要老郭先坦白交代清楚在海外有多少資產，並且還要說明，這些龐大的海外事業跟台灣民眾利益有無衝突後，再來談合作選總統的事！笑伯說，到目前為止，老郭還沒回答這一題。我真的笑到不行！柯文哲，你這麼不了解老郭的個性，怎麼跟他合作呢？你是誰？你是郭台銘的老大、他是你的小弟嗎？要入夥，還要先跟你報告財產現況？」

胡幼偉指出，高雄市長韓國瑜對郭台銘萬般客氣，郭也不接他電話；國民黨頒給郭榮譽狀，郭也不給黨主席吳敦義面子，全代會來都不來。「你要他交代財產，他就要乖乖財產清冊列表，恭請你柯主席審閱，還要通過查核，確認海外資產不會跟台灣利益有衝突，才有這個榮幸跟您柯主席合作嗎？我可以大膽地說，如果老郭真這麼做了，他也不必選了。被看扁了嘛！怎麼選？」

不僅如此，胡幼偉直言：「你馬幫幫忙，人家是出錢的人欸！沒聽過，出錢的人是大爺嗎？你沒有畢恭畢敬去向郭董請安募款，還說人家還沒回答你的質問，郭董的克拉斯有這麼低嗎？再說，人家郭董拼初選的時候，你柯某又幫過什麼忙呢？是不是？人家在拼的時候，你在旁邊看；現在你要拼了，人家憑什麼要來幫你呢？柯某擺出的姿態就是：你老郭要選總統，沒有我柯P的選票支援，你根本選不上啦！」

最後，胡幼偉表示，還沒開始合作柯文哲就擺出這種姿態，一副要郭台銘「一個口令一個動作」，郭若造做，郭台銘就不是郭台銘了！笑道：「如果你有管道，請把這一篇也拿給郭董看一看，他就知道，原來那個叫胡什麼偉的，還是比較了解他啊！」

(中時電子報)