當地時間2019年8月2日，大陸國務委員兼外交部長王毅在泰國曼谷應約會見加拿大外長弗裏蘭，對於華為公主孟晚舟被加國 扣押一事，王毅當面表達不滿，他說此事激起中國人民強烈憤慨，導致兩個關係遭遇嚴重困難，希望能盡快妥善解決。

據大陸外交部網站消息，王毅表示，加方包括外長女士不止一次表示，加方高度重視對華關係，願爲此做出努力。中方重視加方這一表態。遺憾的是，加方去年12月任意扣押中國公民，激起中國人民強烈憤慨，導致中加關係遭遇嚴重困難。

王毅說，中國政府堅決維護中國公民和企業的正當、合法權益。我們希望這一事情能夠儘快得到妥善解決，使中加關係儘早回到正確健康軌道。

弗裏蘭表示，加中之間沒有任何歷史恩怨。加中關係出現今天的情況，的確令人心痛。明年是兩國建交50週年，加方重視對華關係，有意願同中方發展健康穩定的雙邊關係。

(旺報 )