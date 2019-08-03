肯塔基州魚類和野生動物資源部以電擊控制鯉魚數量

對台灣人來說，鯉魚料理方式多元，很容易就能成為可口佳肴，似乎跟生態災害扯不上關係。不過，對美國部份地區來說，由於牠們生存力強，已對當地物種構成嚴重的生態災害。

以美國肯塔基州為例，由於鯉魚入侵，大量繁殖，當地為了控制牠們的數量，因此採用了電擊的方式。

據CNN新聞網報導，肯塔基州魚類和野生動物資源部（Kentucky Department of Fish and Wildlife Resources）為了凸顯問題的嚴重性，出動電擊船，大舉擊昏這些在巴克利水壩（Barkley Dam）的外來物種，等牠們浮上水面後，再統計牠們的數量。

資源部說，電擊鯉魚以統計牠們的數量或上標籤，並不會導致牠們死亡，只會讓牠們暫時昏過去。資源部布魯克斯魚類課課長布魯克斯（Ron Brooks）說，他們會公開相關畫面，是為了要讓大家了解，水壩裡究竟有多少亞洲鯉需要處理。

當局集中這些鯉魚後，便將牠們出售，以製造肥料、魚餌，或是供人食用。亞洲鯉是1970年代時引進美國，由於生殖力強，很快就充斥密西西比河流域，伊利諾河與密蘇里河，嚴重威脅當地魚種。

(中時電子報)