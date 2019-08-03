陽明山傳死亡車禍！單車下山撞公車騎士遭輾斃 09:512019/08/03 中時電子報 張國欽 、 林子涵 、影音編輯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 單車騎士疑下山盲彎處來不及閃躲公車遭輾斃。(圖／翻攝自中天電視畫面) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市士林區3日上午7時許發生一起死亡車禍！一輛公車行經平菁街時，與自行車發生擦撞，騎士被捲進車底當場遭輾斃，警方獲報已趕抵現場，仍在調查事故原因。據了解，單車騎士疑下山車速過快，於轉彎盲點處來不及閃躲公車撞上。 疑盲彎車速快 單車騎士重撞公車當場死亡 (中時電子報) #公車 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北公車評鑑 5業者獲優等獎 04:102019/07/30 地方新聞 日客搭公車遺落手機 民眾送至派出所 04:102019/07/30 地方新聞 違規施工釀死亡車禍 侯友宜震怒 12:152019/07/30 生活 中市「健康公車」上路數量拚加碼！ 15:052019/07/30 生活 德母子遭移民推落月台 童輾斃 04:102019/07/31 國際大事 中市低地板公車2年內增至9成 04:102019/07/31 地方新聞 違規施工釀死亡車禍 侯友宜震怒 04:102019/07/31 地方新聞 乘客注意！大稻埕情人節周末登場 大同區公車路線調整 13:002019/07/31 生活 兒藝節周日登場 新北市府周邊道路交管 17:242019/07/31 生活 兒藝節8月4日變裝遊行 實施交管 04:102019/08/01 地方新聞 社會熱門新聞 獨》國軍基訓遺失20枚步槍彈 急協尋 - 社會 陽明山傳死亡車禍！單車下山撞公車騎士遭輾斃 - 社會 有誠意！正妹露事業線借錢 男網暴動：我借妳 - 社會 分享「李婉鈺拍過自慰片」貼文 網友判拘役40天 - 社會 「大川」貨輪沉沒烏坵 13名船員獲救 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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