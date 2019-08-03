台北市士林區3日上午7時許發生一起死亡車禍！一輛公車行經平菁街時，與自行車發生擦撞，騎士被捲進車底當場遭輾斃，警方獲報已趕抵現場，仍在調查事故原因。據了解，單車騎士疑下山車速過快，於轉彎盲點處來不及閃躲公車撞上。

疑盲彎車速快 單車騎士重撞公車當場死亡

(中時電子報)